بعد عامين استعداد وتصوير.. محمد إمام يكشف عن موعد عرض "لص بغداد"

شارك الفنان محمد إمام، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بـ بوستر مبدئي لفيلمه الجديد "لص بغداد".



وعلق عليه قائلًا: "توكلنا على الله، أضخم إنتاج لفيلم مصري، سنتين تحضير وتصوير، أماكن أول مرة يتصور فيها، مشاهد أكشن ماتعملش زيها، جمهوري الحبيب يسعدني أقدملكم، لص بغداد".



كما كشف عن موعد عرض الفيلم قائلًا:"يناير 2020 بجميع دور العرض في مصر وكل الوطن العربي إن شاء الله".



"لص بغداد" بطولة: محمد إمام، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن، وفتحي عبدالوهاب، وأمينة خليل، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

