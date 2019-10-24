مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت يلا شوت | مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت hd | بث مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوتكورة ستار

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تقدم "الدستور لايف" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت التي تقام اليوم، الأحد 24 اكتوبر، في إطار مباريات الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2019-2010.





ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت على استاد برج العرب في تمام الساعة 8 مساءً، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة ON Sport 1.