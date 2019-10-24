مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر

أعلنت قناة تايم سبورت بث مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا، عبر شاشتها.





الزمالك يلاقي جينيراسيون فوت السنغالي، مساء غد الخميس، في اطار إياب منافسات دور الـ32 بالبطولة الإفريقية.





موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي

ستُقام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، في الثامنة من مساء غد الخميس، والمقرر إقامتها على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان الزمالك خسر مواجهة الذهاب التي أقيمت في السنغال بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الأبيض للفوز بهدف واحد لتأهل إلى دور المجموعات.





وسبق أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قرعة دور المجموعات، حيث يتأهل الفائز من الزمالك وجينيراسيون ليصبح ضمن المجموعة الأولى بجوار كل من مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد من زامبيا.





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وشهدت مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون أزمة حيث رفض الفريق السنغالي مواجهة الفارس الأبيض بعد تغيير ملعب اللقاء من بتروسبورت إلى برج العرب وتأجيله 24 ساعة، ليقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة المباراة مُجددًا بين الفريقين.