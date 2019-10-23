حقيقة ارتفاع أسعار البطاطس.. ومشكلة منتجها أمام البرلمان

نفى المهندس أحمد الشربيني رئيس الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، ارتفاع أسعار البطاطس، مؤكدا أن سعرها للمستهلك لا يتعدى الخمس جنيهات، والطن الصحراوى في الجملة منها يبلغ 3.5 ألف جنيه، أمام في الأراضي القديمة بـ4 آلاف جنيه.



وأوضح الشربيني في تصريح لـ"الدستور" أن هناك اجتماع للجنة الزراعة في مجلس النواب الاثنين المقبل، وسيتم مناقشة مشكلة انخفاض إنتاج البطاطس في الأراضي الصحراوية، وتعرض المنتجين للخسائر بسبب موجة الطقس السيئ التي تعرض لها المحصول في مايو الماضي.



وأشار الشربيني إلى أنه سيتم المطالبة خلال الاجتماع بإنشاء صندوق لمواجهة التغيرات المناخية والسيول والعواصف حتى لا يتعرض المزارعين للخسائر.



كما طالب بدعم من الحكومة لمزارعي البطاطس، موضحا أن الفدان في الأراضي الصحراوية يخسر ٣٠ ألف جنيه، بينما في أراضي الدلتا القديمة يخسر ٥ آلاف بسبب الطقس.