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مشاهدة مباراة ليفربول وجينك أونلاين بث مباشر LIVERPoOL عبر قناة beIN SPORTS رابط ماتش ليفربول Now
الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:16 م
مشاهدة مباراة ليفربول وكي آر سي جينك بطولة دوري أبطال أوروبا مباراة ليفربول وكي آر سي جينك Liverpool vs KRC Genk توقيت 21:00 فى مصر توقيت 22:00 فى السعودية
شكيلة ليفربول المتوقعة ضد جينك
تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد جينك في حراسة المرمى : أليسون بيكر ، وفي خط الدفاع : ترينت أليكسندر أرنولد ، جويل ماتيب ، فيرجيل فان دايك ، أندرو روبرتسون ، وفي خط الوسط : جيمس ميلنر ، فابينيو ، جورجينيو فينالدوم ، في خط الهجوم : محمد صلاح ، روبرتو فيرمينو و ساديو ماني.
مشاهدة مباراة ليفربول مع كي آر سي جينك فى تحديث مستمر لحظة بلحظة حيث تقام المباراة على ارض ملعب لومينوس أرينا فى منافسة صعب التوقع بنتيجتها وتنطلق فى توقيت الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وهو يوافق العاشرة مساء بتوقيت السعودية Liverpool vs KRC Genk مشاهدة مباريات اليوم بدون تقطيع.
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