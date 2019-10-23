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رياضة

مشاهدة مباراة ليفربول وجينك أونلاين بث مباشر LIVERPoOL عبر قناة beIN SPORTS رابط ماتش ليفربول Now

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:16 م
جريدة الدستور
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  1. ساعات قليلة تفصل الملايين من عشاق كرة القدم الاوروبية ومحبي فريق ليفربول الانجليزي المباراة التي تجمع العملاقي  مباراة ليفربول الانجليزي حامل اللقب وكي آر سي جينك  البلجيكي التى تنطلق ضمن  منافسات المرحلة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري الأبطال الأوروبي "تشامبيون ليج " Liverpool vs KRC Genk فى بث مباشر  وحصري علي موقع "الدستور لايف" يدخل فريق ليفربول المحترف لدي صفوفه النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول المباراة ويسعى الى تحقيق الفوز علي غريمه  الكبير البلجيكي جينك  بكل ثقه وقومة وتحقيق نصر ايجابي  بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم لايف.
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    يرصد لكم موقع الدستور مشاهدة مباراة ليفربول الانجليزي مع كي آر سي جينك  البلجيكي فى تحديث مستمر لحظة بلحظة حيث تقام المباراة على ارض ملعب لومينوس أرينا فى منافسة صعب التوقع بنتيجتها وتنطلق فى توقيت الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وهو يوافق العاشرة مساء بتوقيت السعودية Liverpool vs KRC Genk مشاهدة مباريات اليوم بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة ليفربول وكي آر سي جينك بطولة دوري أبطال أوروبا مباراة ليفربول وكي آر سي جينك Liverpool vs KRC Genk توقيت 21:00 فى مصر توقيت 22:00 فى السعودية

شكيلة ليفربول المتوقعة ضد جينك

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد جينك في حراسة المرمى : أليسون بيكر ، وفي خط الدفاع : ترينت أليكسندر أرنولد ، جويل ماتيب ، فيرجيل فان دايك ، أندرو روبرتسون ، وفي خط الوسط : جيمس ميلنر ، فابينيو ، جورجينيو فينالدوم ، في خط الهجوم : محمد صلاح ، روبرتو فيرمينو و ساديو ماني.

مشاهدة مباراة ليفربول مع كي آر سي جينك فى تحديث مستمر لحظة بلحظة حيث تقام المباراة على ارض ملعب لومينوس أرينا فى منافسة صعب التوقع بنتيجتها وتنطلق فى توقيت الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وهو يوافق العاشرة مساء بتوقيت السعودية Liverpool vs KRC Genk مشاهدة مباريات اليوم بدون تقطيع.

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