مشاهد جديدة تكشف جرائم أردوغان في سوريا

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، صورا نشرتها مجلة نيوزويك الأمريكية، والتي تؤكد جرائم جيش أردوغان في شمال شرق سوريا باستخدام الفوسفور الأبيض ضد المدنيين.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الصور تكشف حروق وتشوهات مختلفة أصابت السوريين بسبب الآلة العسكرية السورية التي لا تراعي أي شيء.

ولفت إلى أن الفسفور الأبيض يستخدم في المعارك للإضاءة ليلا للقوات، ولا يستهدف به مدنيين.