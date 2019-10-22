"قناة ساقطة".. لماذ تترصد bbc لمصروتنشر أخبارا كاذبة عنها؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، سبب ترصد الـ bbc البريطانية لمصر، ونشرها الأخبار الكاذبة عن الأحداث في مصر.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الـ"بي بي سي" تفعل ذلك بعد أن أغلقت مصر كل مكاتبها، بسبب ما تروجه من أكاذيب، ودعمها للإرهاب.

وأوضح أن الـ"بي بي سي" تستقى معلوماتها من العناصر التابعة للجامعة الإرهابية، ويزعمون أن المصادر المصرية لا ترد عليهم.

واستكمل أن الـ"بي بي سي"، تعرض فيديوهات مفبركة عن الأوضاع في سيناء، وتحرض على الدولة، فهي قناة ساقطة مهنيا بشكل كامل.

وواصل الباز، أن الحديث عن مقاطعة بي بي سي ليس له جدوى، لأن المقاطعة لا تكون بالامتناع عن المشاهدة ولكن بعدم تصديق ما يروجونه.