يلا شوت stream مباراة ريال مدريد وجالطة سراي دوري أبطال أوروبا Real Madrid UEFA CHAMPIONS LEAGUE

موعد مباراة ريال مدريد وجالطة سراي اليوم الثلاثاء، فى دوري أبطال أوروبا والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة.





تنطلق اليوم الجولة الثالثة من منافسات المجموعات بدوري أبطال أوروبا بمواجهة ريال مدريد الأسباني أمام جالطة سراي التركي حيث يستضيف ملعب تورك تيليكوم اللقاء.





وخسر ريال مدريد فى آخر مبارياته فى الدوري الأسباني أمام ريال مايوركا بهدف نظيف فى الجولة التاسعة من منافسات الليجا، وتراجع بذلك النادي الملكي للمركز الثاني برصيد 18 نقطة.





ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة فى دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط بينما يأتي ريال مدريد في المركز الآخير برصيد نقطة واحدة متاسوياً مع جالطة سراي بينما يأتي كلوب بروج فى المركز الثاني برصيد نقطتين.





ويحتاج المرينجي للفوز بالقاء لتحسين مركز فى دور المجموعات خاصة بعد الخسارة فى أولي مبارياته أمام باريس سان جيرمان ثم التعادل مع كلوب بروج.





موعد مباراة ريال مدريد وجالطة سراي فى دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي فى تمام التاسعة مساءٍ بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.





وتنقل المباراة مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية عبر قناتها beIN Sports HD1 بتعليق التونسي عصام الشوالي.





التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وجالطة سراي





تشكيل ريال مدريد





في حراسة المرمى: كورتوا.





في خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي.





في خط الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي.





في خط الهجوم: جونيور، كريم بنزيما، هازارد.









لتشكيل المتوقع لنادي جالطة سراي





في حراسة المرمى: موسليرا.





في خط الدفاع: ماركو، ليونداما، دونك، ناجاتومو.





في خط الوسط: ميشيل سيري، نزونزي، ماريانو، بابل.





في خط الهجوم: أندوني، بلهندة.