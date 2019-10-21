رودريجو دي لا كادينا يحيي أمسية دار الأوبرا الخميس

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع الوكالة المكسيكية للتعاون‪ الإنمائي الدولي حفلا غنائيا للمغني رودريجو دي لا كادينا في الثامنة مساء الخميس المقبل على المسرح الصغير بالأوبرا



ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الأغاني المكسيكية الكلاسيكية من بينها: "لارا الشرقية، البيت الأبيض، الكرة السوداء، الوردة الفرنسية، الدمية، بلويروس مكسيكي، جرانادا، أقسم لي، قبلني كثيرا، سمائي الجميلة وبانوراما لأشهر الأعمال المحلية المعاصرة".