الملحن اللبناني سمير صفير ينتقد الرقص في مظاهرات لبنان

انتقد الملحن اللبناني سمير صفير، مظاهر الاحتفال التي تشهدها المظاهرات اللبنانية من رقص وغناء.



وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر: "الشعب يلي بيبقى مقهور وجيعان ومنهوب ما بكون عندو نفس يرقص ويغني ويبدبك".



وكانت المظاهرات اللبنانية قد شهدت العديد من الفوارق ومنها حالات زفاف وخطبة، بالإضافة إلى الأغاني والرقص على الدبكة.



وشارك في المظاهرات عدد كبير من النجوم منهم نادين نسيب نجيم، ونادين الراسي، وكارمن لبس، وراغب علامة، وماريتا الحلتني، والوليد الحلاني، وسعد رمضان، ومايا دياب، وأمل حجازي، والإعلامي نيسان، ووسام بريدي، وغيرهم.