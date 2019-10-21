ياسمين الخطيب تدافع عن أغاني المهرجانات" "ده انتوا فيكوا العبر"

دافعت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب، عن أغاني المهرجانات بعد الانتقادات التي وجهت لها مؤخرا ووصفها بأنها لا ترقى للذوق.



وقالت ياسمين الخطبب، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر: "وبعدين تعالى هنا.. مين فينا مابيسمعش "مافيش صاحب يتصاحب" ولا "تبقى معدية" ولا.. ولا..؟!".



وأضافت: "ده عبد العزيز محمود اللي غنى من ألحان السنباطي، له أغنية اسمها "يا شبشب الهنا يا ريتني كنت أنا"! قال ذوق عام قال.. ده انتو فيكو العبر".



يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا أثار حالة جدل أمس الأحد بعد اقتحامه نقابة المهن الموسيقية وتهديده بكسرها والتظاهر ضد الفنان هاني شاكر، لرفضه منحه عضوية النقابة لرسوبه في الامتحانات.