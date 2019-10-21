تأجيل محاكمة 555 متهمًا فى "ولاية سيناء 4"

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا إلى جلسة 27 أكتوبر الجاري، لسماع الشهود.



كانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، قد نظرت القضيتين79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.



ووجهت النيابة للمتهمين تهم تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.