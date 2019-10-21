مصر وصربيا تضعان أسسًا لمذكرة تفاهم تمهيدًا لتوقيع برتوكول تعاون

اجتمعت وزيرة الثقافة المصرية، مع فالدان فوكوسافلجيفيتش، وزير الثقافة والإعلام بدولة صربيا، ضمن جدول أعمال مشاركة مصر كضيف شرف في الدورة ٦٤ لمعرض بلجراد الدولي للكتاب، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والفنى بين البلدين، وخلال اللقاء ناقشا إعداد مذكرة تفاهم مشترك، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون يخدم البلدين، لتنفيذ عدد من المشروعات فى مختلف المجالات الفنية والفكرية، التى من شأنها إلقاء الضوء على الحراك الإبداعي في المجتمعين.



ومنها وضع أجندة مشاركات دائمة وثابتة على الخريطة الثقافية للبلدين، وتبادل الخبرات في مجالات المكتبات والمعارض الفنية، وتنظيم مهرجانات سينمائية وأسابيع ثقافية متبادلة، وإقامة مشروع للترجمات العكسية وتبادل الفرق الفنية ودراسة إمكانية تقديم أعمال فنية مشتركة تعكس الروابط بين الشعبين .



حيث أكد فوكوسافلجيفيتش، عمق ومتانة العلاقات بين الدولتين، وأبدى رغبته في تعميق هذه العلاقات من خلال تأسيس مبادئ للتعاون المشترك تخدم الجانبين بزيادة حجم التبادل الثقافي والفني بينهما خلال السنوات المقبلة.



من جانبها وزيرة الثقافة المصرية، أشادت بأوجه التعاون الثقافي والفني بين مصر وصربيا، وأكدت أن العلاقات بين البلدين تجاوزت ١١٠ أعوام وتشهد حاليًا فترة ازدهار ثقافيا من خلال الأنشطة المتبادلة، وهو ما يساعد على بناء جسور إبداعية وفكرية جديدة تعمل على توطيد أواصر الصداقة بينهما.



واتفق الطرفان على ضرورة البدء فى تنفيذ مشروعات التبادل الفنى والثقافى التى تمت مناقشتها خلال اللقاء.



حضر اللقاء عمرو الجويلي، سفير مصر بصربيا، والدكتورة هبة يوسف، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وأحمد صلاح بهجت، رئيس قطاع مكتب الوزير.