رئيس وزراء ماليزيا يهنىء الرئيس الإندونيسي بتنصيبه لفترة جديدة

هنأ رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على تنصيبه رئيسًا للبلاد لفترة 2019-2024.

وأعرب مهاتير وفقا لما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الاثنين، عن ثقته بأن العلاقات الوطيدة بين ماليزيا وإندونيسيا ستستمر من أجل الازدهار والرفاهية لكلا البلدين، قائلا إننا " نتقدم بأطيب التمنيات للرئيس جوكو ويدودو والشعب الإندونيسي".

وأدى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليمين الدستورية لولاية ثانية في مراسم تنصيبه التي أقيمت في مبنى البرلمان الإندونيسي أمس الأحد، وحضرها زعماء أجانب، واحتفظ ويدودو برئاسة إندونيسيا؛ ثالث أكبر دولة ديمقراطية في العالم، للولاية الثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 17 أبريل الماضي.

