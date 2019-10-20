جماهير روما توجه إهانات عنصرية إلى رونالدو فييرا لاعب سامبدوريا

تعهد روما بإيقاف المشجعين المسؤولين عن توجيه إساءات عنصرية إلى رونالدو فييرا لاعب وسط سامبدوريا خلال تعادل الفريقين بدون أهداف في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما استهدف بهتافات القردة من قبل جماهير الفريق الزائر باستاد لويجي فيراريس.

وذكر حساب روما الرسمي على تويتر "يود نادي روما تقديم اعتذار إلى رونالدو فييرا عن الهتافات العنصرية التي تعرض لها.

"روما لا يتسامح مع أي نوع من العنصرية وسيقدم النادي كل المساعدة للسلطات من أجل تحديد وإيقاف الأشخاص الذين يثبت تورطهم في توجيه إساءات عنصرية بحق لاعب الوسط".

وكان يمكن سماع الهتافات الصادرة من مدرجات الفريق الزائر، التي كان يوجد بها حوالي ألفي مشجع لروما، خلال الشوط الأول.

وأبلغ فييرا محطة راي سبورت التلفزيونية "سمعت الهتافات لكني لا أريد التحدث عنها. هذا يحدث كثيرا، لا يمكن أن تكون الأمور بهذا الشكل".

وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن الإذاعة الداخلية بالاستاد حذرت الجماهير من أن المباراة قد تتوقف إذا استمرت الهتافات.

وولد فييرا في غينيا بيساو لكنه مثل منتخبات الناشئين والشباب في إنجلترا التي انتقل إليها وهو طفل. وانضم إلى سامبدوريا قادما من ليدز يونايتد في 2018.

وفي الشهر الماضي أوقف روما أحد مشجعيه مدى الحياة لإرساله إهانات عنصرية إلى المدافع جوان جيسوس عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وشهد الدوري الإيطالي عددا من الوقائع المتعلقة بالعنصرية هذا الموسم.

وتعرض روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان لإهانات من جماهير كالياري في سبتمبر وتوقفت مباراة لفترة وجيزة عندما قال دالبرت مدافع فيورنتينا إنه تعرض لإهانة عنصرية من مشجعي أتلانتا.

