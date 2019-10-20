الأحد 20 أكتوبر 2019 الموافق 21 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

حوادث

ماتت من الجوع.. "سماح" ضحية زوجة والدها في السلام

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:41 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
طباعة
دفعت "سماح" ثمن قسوة قلب زوجة أبيها التي أذاقتها العذاب ألوان، بعد وفاة والدها، فكانت تضربها وتعذبها وتجبرها على التسول في الشوارع وإعطائها إيراد يومها.

قررت الطفلة "سماح" 12 سنة، التخلص من سوء المعاملة والضرب والتعذيب، فتركت المنزل ولم تعد إليه مرة ثانية واتخذت من الشارع مأوى لها، إلى أن توفيت بجوار مقلب قمامة، بعد سوء حالتها الصحية، التي تدهورت لعدم تناولها طعامًا يسد جوعها ومعيشتها في الشارع.

انتقل "الدستور" إلى مدينة السلام حيث مكان الواقعة، والتقى زوجة والد الطفلة "سماح" التي قالت إن زوجها توفي منذ سنة وترك لها ثلاثة أطفال من بينهم المجني عليها، وبعد فترة من وفاة والدها تركت الطفلة المنزل ثم انقطعت أخبارها، ومنذ فترة علمت أنها تتسول في الشوارع لكن لم تتمكن من الوصول إليها.

فيما روت "أم محمد" جارة المجني عليها تفاصيل الواقعة، قائلة: "أنا اسكن في المنطقة منذ سنوات وأعرف كل سكانها ولدى محل أعمل به يوميًا من السابعة صباحًا وأغلقه في المساء، ومنذ فترة شاهدت الطفلة في الشارع تتسول وتمد يدها للمارة وتنظف السيارات وكراسي المقاهي لأصحابها لتحصل على أي أموال تأكل بها وفي نهاية اليوم تنام خلف الملاهي".

وأضافت، "ظننت في البداية أنها من سكان المنطقة لكن بعد فترة بدأت تتردد على الشارع لتشاهد الأطفال وهم يلعبون في أكاديمية الكاراتية، ولأن نجلتي من نفس سنها دار بينهما حوار كلما تقابلت الطفلتان فأخبرت نجلتي أن اسمها سماح ووالدتها توفيت منذ صغرها وتزوج والدها لكنه توفي هو الآخر منذ سنة في حادثة بطريق جوزيف تيتو".

وتابعت، أن "سماح" أخبرت ابنتها أنها بعد وفاة والدها كانت تعيش مع زوجة أبيها بمنطقة النهضة لكنها كانت تعاملها أسوأ معاملة وكانت دائمة التعدي عليها بالضرب المبرح والتعذيب وتجبرها على التسول لتنفق عليها وأشقائها، وبعد فترة من تسولها في الشوارع تعود لزوجة أبيها لتعطيها كل ما تحصلت عليه من أموال التسول ومع ذلك تتعدى عليها بالضرب فقررت الطفلة عدم العودة لها مرة أخرى والعيش في الشارع".

وأضافت الشاهدة، أن "سماح" اختفت منذ فترة وعلمنا منها بعد عودتها أن خالها أخذها لتعيش معه لكنها هربت منه أيضًا بسبب مضايقات زوجته وأولاده لها ومعاملتهم لها وكأنها خادمة عندهم، وكانت كل ليلة تنام خلف ملاهي في الطريق الموازي للشارع، والجميع كان حزين على حالها وتدهور صحتها في الفترة الأخيرة بسبب الطعام السيئ وعدم الرعاية".

واستطردت: "كنت أفكر أنا وأكثر من سيدة في المنطقة أن نساعدها ونأخذها من الشارع وتجلس في شقة كل منا يوم لأن جميعنا ظروفنا المادية سيئة، حتي تفاجئنا بالعثور عليها جثة هامدة بجانب مقالب القمامة ولا يوجد عليها أي آثار لدم أو عنف لدرجة أننا اعتقدنا أنها فاقدة لوعي ثم اكتشفنا وفاتها".

وكان قسم شرطة السلام ثان تلقى بلاغًا من أحد الأهالي في منطقة جمال عبدالناصر التابعة لدائرة القسم، بالعثور على جثة طفلة، فانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة الطفلة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل البلاغ إلى النيابة العامة لتتولى النيابة التحقيقات.

وأمرت نيابة السلام، اليوم الأحد، بدفن جثة الطفلة عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن وفاتها طبيعية وناتجة عن سوء حالتها الصحية.

موضوعات متعلقة

الآن

أيمن فايز: ظهور ذاتية الفنان في رسم "الأيقونة" نوع من الهرطقة

منذ يوم

الليلة.. محمد الباز يفضح أرامل الربيع العربى فى 90 دقيقة

منذ حوالي 18 ساعة

حريق بفندق سياحى فى الغردقة

منذ حوالي 14 ساعة

توكل كرمان تعترف بالتورط فى جريمة اغتيال الرئيس اليمنى السابق

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

الأكثر قراءة

المحليات تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

حريق بفندق سياحى فى الغردقة

تعزيزات أمنية مكثفة لحظة وصول "راجح" قاتل "شهيد الشهامة" للمحكمة

توكل كرمان تعترف بالتورط فى جريمة اغتيال الرئيس اليمنى السابق

أيام زمان

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

دراسة: التمارين الرياضية قد تقلل إصابة المدخنين بسرطان الرئة

الوجبات السريعة والمصنعة والتكنولوجيا أسباب لـ "السمنة"

تغير شكل الأصابع مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

أدوية ارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار

الرئيس نيوز

بلد "القواعد العسكرية".. الخريطة الكاملة للقوات الأجنبية في سوريا

خلال الجلسة العامة.. البرلمان يوافق على قانون هيئات القطاع العام

رئيس البنك الأوروبى يشيد بنجاح مصر فى مشروعات البنية الأساسية

رئيس النواب يهنئ نائب أشمون بعد عودة نجله المختطف

منوعات

دراسة: السيدات أكثر تذكرًا لتفاصيل يوم الزفاف

الآلاف يشاركون في نصف ماراثون دلهي رغم ارتفاع معدلات التلوث

شركة "وبنج" تبدأ توصيل الطلبات للمنازل بالطائرات المسيرة

الإجهاد المزمن قد يلعب دورا فى ارتفاع الضغط بين الأمريكيين السود

كشكول

محافظ كفر الشيخ يعتذر لتلميذة "الحامول": حقك عندي

رئيس جامعة بني سويف: توفير خدمات صحية مدعمة للطلاب الوافدين

حقائب تدريبية لتأهيل الطلاب على اجتياز "التوفل والإيلتس" ببني سويف

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

إسلام سياسي

مريدو الصوفية يتوافدون على مولد الدسوقى لليوم الثانى على التوالى

إخواني يعترف: الإرهابية فشلت وهناك خسائر ضخمة لحقت بها

قوات أمريكية تنقل زوجات داعش من شمال سوريا

تشكيل لجنة برلمانية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه


زيت وسكر

لماذا يلتقي وزير الإسكان الشركات المُنفذة لمشروع الحدائق بالعاصمة الإدارية؟

خطة “الصحة” لخفض الزيادة السكانية

مصر تحتفل باليوم العالمي لـ”الروماتويد” بـ”مارثون تمشية”: “ايديك في ايدينا”

تشميع وغلق ١٢محلًا ومخزنًا بالعاشر من رمضان

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
خلود اللحظات العابرة
ماجد حبته
وبعد أن تكلم نصرالله
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
المزيد

الثقافة

أيمن فايز: ظهور ذاتية الفنان في رسم "الأيقونة" نوع من الهرطقة

الخميس.. افتتاح معرض "حصان خشبى" لـ نذير الطنبولى

مناقشة وتوقيع "جزيرة بدران" بمؤسسة الهلال.. الليلة

الأربعاء.. فيصل ندا يروي ذكرياته بـ صالون الأوبرا الثقافي

صفحتنا ع الفيس بوك