بورش تستدعي أكثر من 2000 سيارة معيبة في الصين

ستستدعي بورش، العلامة التجارية الراقية لشركة فولكس واجن الألمانية لصناعة السيارات، أكثر من 2000 سيارة تم بيعها في السوق الصينية بسبب مخاطر السلامة المحتملة.



وابتداء من 8 نوفمبر، ستقوم شركة مبيعات بورش في الصين باستدعاء 2083 سيارة في الصين، بما في ذلك 895 من طراز باناميرا تم تصنيعها بين 14 يوليو 2015 و19 أبريل 2016، بالإضافة إلى 471 من طراز بوكستر تم إنتاجها بين أول يوليو 2015 و4 مارس 2016، وفقا لمصلحة الدولة لتنظيم السوق.



وقدمت الشركة خطتها للاستدعاء إلى المصلحة.



وقالت المصلحة في موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، إن السعة الخاطئة لوحدات التحكم الإلكترونية في الوسائد الهوائية في تلك السيارات قد تتسبب عن طريق الخطأ في تنشيط أو تعطيل الوسائد الهوائية وأدوات الشد لأحزمة الأمان ما يؤدي إلى زيادة مخاطر الحوادث.



وستقوم الشركة بإصلاح السيارات المتضررة مجانا.