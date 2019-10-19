الباز ينتقد تدخل السوشيال ميديا في قضية "شهيد الشهامة": "مينفعش الشارع يحكم"

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على محاولات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، تأجيج قضية "شهيد الشهامة" محمود البنا، الذي قُتل على يد شاب يدعى محمد راجح وزملائه، أثناء دفاعه عن فتاة تعرضت لـ" معاكسات" من راجح وزملائه.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن أسرة راجح وكلت أحد المحامين لدفاع عن ابنهم، وغدا أولى جلسات المحاكمة، ولكن المحامي أعلن انسحابه من القضية بسبب ضغوط السوشيال ميديا، معللا بأن القضية أصبحت قضية رأي عام.

وتابع الباز، أن هذه أول صورة من صور كسر دولة القانون، لأنه من حق محمد راجح أن يكون له محامي للدفاع عنه، متابعا: "هناك خلل واضح في هذه القضية وهي أنه لا يمكن أن يصبح الشارع هو الحكم في هذه القضية": "ما ينفعش الشارع يحكم".

واستطرد أن ممارسة نوع من الضغط في هذه القضية يتنافى مع أسس الدول المتحضرة، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تروج أكاذيب تعطي لك انطباع بأنه لا توجد دولة قانون.

واستنكر الباز، تدشين هاشتاج "اعدموا راجح"، مشيرا إلى أنه من حق الشارع أن يطالب بالمحاكمة ولكن الحكم يصدره القاضي.