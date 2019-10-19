الكرملين: بوتين وميركل بحثا الأوضاع في سوريا وأوكرانيا وليبيا

أعلن الكرملين، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا الأوضاع في أوكرانيا وسوريا وليبيا خلال اتصال هاتفي.



واتفق بوتين وميركل على مواصلة التحضير لاجتماع زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وأكدا ضرورة إحراز تقدم في عملية التسوية السياسية في سوريا.