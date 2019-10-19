المجالس التصديرية تشارك فى "بيزنكس 2019" الدولى

أعلنت مها صالح، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن مشاركة المجالس التصديرية في المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية "بيزنكس 2019"، تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والإسكان هذا العام.



وقالت مها صالح، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن معرض "بيزنكس" يعتبر منصة مهمة لجميع مقدمي الخدمات الصناعية أو الاستثمارية أو التصديرية، كما يقدم أفكارًا تسويقية جديدة مثل "الفرنشايز"، مضيفة بالقول:"ولذلك قررنا المشاركة كمجالس تصديرية من خلال المجالس المختلفة مثل "الأثاث، المفروشات، الهندسية، الغزل والمنسوجات، والغذائية، والملابس الجاهزة والكيماوية".



وأوضحت "صالح" أن "بيزنكس 2019" يوفر مساحة خاصة بـ"بيزنكس أكسبورت زون"، وهذه مساحة يتم فيها عرض فيها المنتجات المصرية التي تصنع بجودة عالية، وتستطيع أن تنافس في الأسواق العالمية ويتم تصديرها، مشيرة إلى أن حجم الصادرات غير البترولية إلى مصر حتى الآن، 28 مليار دولار، منوهة إلى "ونأمل فى أن تكون هناك زيادة ملحوظة خلال العامين القادمين".



وكشفت "المدير التنفيذي للمجلس التصديري" عن أن المعرض يقدم هذا العام خدمات جديدة منها الـ"ماتش ميكنج" والـ"بى تو بى"، والذي يوفر للعارضين أو المصنعين المصدرين، اللقاء مع المستثمرين أو المشترين الأجانب من دول مختلفة، بالأخص الدول الإفريقية والعربية؛ لأنها الأسواق المستهدف التوسع فيها، من الصادرات غير البترولية المصرية، وتكون بأسعار رمزية لـ"الماتش ميكنج"، وهو ما يساعد المجالس التصديرية في إيجاد "البايرز" أو "بعثات المستوردين" المناسبة لمنظم المعرض، لإيجاد أسماء "الهايبر ماركت"، والممكن استهدافهم في هذه الأسواق؛ لتتم دعوتهم على هامش المعرض.



وأكدت "صالح" أن التسويق الإلكترونى يعد أحد أهم الأدوات، التي تجب توعية الشركات المصرية بها، لكي تكون هناك منصة إلكترونية، يستطيع المستوردون أن يتعرفوا من خلالها على المنتجات المصرية.



وأشارت إلى أن المجالس التصديرية تشارك في معارض دولية متعددة خارج مصر، بهدف التسويق للمنتجات المصرية، موضحة مشاركة المجالس التصديرية في الكثير من المعارض الدولية بالصين ودبي خلال الفترة المقبلة، والتي تخص الصناعات الهندسية.