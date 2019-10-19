زيادة إنتاج الصين من النفط الخام فى سبتمبر

كشفت بيانات رسمية عن أن إنتاج الصين من النفط الخام حقق زيادة بنسبة 2.9% في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبزيادة 1% عن أغسطس الماضي السابق عليه.



وسجل إنتاج النفط الخام في الصين 64ر15 مليون طن الشهر الماضي، ليصل إجمالي الإنتاج خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام إلى 1431.3 مليون طن.



والصين أحد أكبر مستوردي النفط الخام في العالم.



وبحسب بيانات مصلحة الدولة للإحصاء التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت، وصل حجم استيراد البلاد من النفط في سبتمبر الماضي إلى 41.24 مليون طن، بزيادة قدرها 10.8% على أساس سنوي، ولكن بانخفاض قدره 930 ألف طن على أساس شهري.



وبلغ حجم كمية النفط التي جرت معالجتها بالصين في سبتمبر الماضي حوالي 56.49 مليون طن، بزيادة 9.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وزيادة 6.9% في أغسطس السابق عليه.



وتسعى الصين إلى زيادة إنتاجها السنوي من النفط المحلي إلى أكثر من 200 مليون طن بحلول عام.2020 وكان الإنتاج وصل إلى 190 مليون طن في عام.2018