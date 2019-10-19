جينيفر لوبيز تخطف الأنظار بفستان زفاف فى شوارع نيويورك.. صور

نشرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية صورًا للعالمية جينيفر لوبيز، التي تعتبر ملكة الإطلالات الجذابة، فقد خطفت الأنظار بفستان زفاف غاية في الجاذبية، أجل أحدث أعمالها.



ظهرت كعروس في غاية الجاذبية في مدينة "مانهاتن" بنيويورك، من أجل تصوير أحد مشاهد فيلمها الجديد "ماري مي"، وتميز فستان جينيفر بالتطريزات البراقة التي زينته بالكامل، بالإضافة إلى طرحة مميزة طويلة للغاية مغطاة بالتطريزات اللامعة.



وتميزت بمكياجها اللافت والخصلات التي انسدلت على وجهها، أكملت النجمة إطلالتها بمجوهرات ماسية جذابة وحذاء فضي ميتاليك ذي كعب عالٍ، كما ارتدت وشاحًا أنيقًا من الفراء، تأتي إطلالتها بفستان الزفاف بعد ظهورها خلال العمل على فيلمها الجديد "ماري مي"، ببدلة بيضاء استثنائية تميزت بمعطف طويل مزين بالفراء من الجانبين، وأكملت إطلالتها بحذاء أبيض وتسريحة ذيل فرس أنيقة، وحتى الكوب الذي أمسكته كان جذابًا ويحمل اسم فيلمها.