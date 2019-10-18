"موسم الرياض" يضيف 4 ليالى عرض جديدة لـ"3 أيام في الساحل"

أعلنت إدارة موسم الرياض الترفيهي مد عروض مسرحية "3 أيام في الساحل" لنجم الكوميديا محمد هنيدي، وطرح 4 ليالى جديدة أيام 24-27 من شهر أكتوبر الجاري، إضافة إلى الـ4 ليالي الأولى التي انطلقت أمس الخميس وتستمر حتى بعد غد الأحد.



وأوضح المخرج والمنتج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لمسرح كايرو شو المنتج للمسرحية، أن قرار الموسم لزيادة عروض "3 أيام في الساحل" يأتي استجابة للضغوط الجماهيرية الكبيرة في ظل الإقبال غير المسبوق على حجز تذاكر ليالي العرض الأولى.



يذكر أن مسرحية "3 أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، والنجوم مها أبوعوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.