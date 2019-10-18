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مصر

حقيقة بيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
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نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام من أنباء عن بيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة.

وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع تذاكر القطارات من خلال أى شركات خاصة، مُوضحةً أن وزارة النقل مُمثلة في هيئة السكك الحديدية هي الجهة الوحيدة المنوط بها حجز تذاكر القطارات، وأنها اتخذت كل الإجراءات القانونية تجاه الشركات الخاصة التي تنشر في وسائل الإعلام أنها تختص بحجز تذاكر القطارات.

وأوضحت الوزارة، أن حجز تذاكر القطارات يتم من خلال شبابيك وأكشاك التذاكر الموجودة بالمحطات أو من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة سكك حديد مصر، بالإضافة إلى إمكانية الحجز عن طريق التليفون المحمول "الموبايل أبليكشن"، مُشيرةً إلى أن صفحة وزارة النقل على "الفيسبوك" تنشر بشكل دائم فيديو يوضح طريقة استخدام برنامج حجز تذاكر قطارات السكة الحديد من خلال التليفون المحمول.

وفي النهاية، تهيب هيئة السكك الحديدية بالسادة المواطنين التعامل فقط مع هيئة سكك حديد مصر في هذا المجال، كما تناشد الهيئة السادة المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي شركات تدَّعي اختصاصها بحجز التذاكر، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها فورًا، وذلك عبر الأرقام المخصصة للشكاوى والمقترحات (01220008807 01220008806 01274422925 0225753555).

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