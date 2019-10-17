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انطلاق فعاليات مسيرة موسم الرياض في البوليفارد
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:30 م
انطلقت فعاليات موسم الرياض لهذا العام، بافتتاحا مميزا شهد حضور جماهيري ضخم من جميع الفئات بمنطقة "بوليفارد الرياض"
وشارك في الافتتاح أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية مميزة في أكبر مسيرة استعراضية بالمملكة، والتي أذهلت جميع الحاضرين بتنوعها.
كما أنارت الألعاب النارية سماء الرياض، حيث تم إطلاقها بشكل مبهر في حول أربعة أبراج ضخمة في العاصمة، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم. اضغط
وشارك في الافتتاح أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية مميزة في أكبر مسيرة استعراضية بالمملكة، والتي أذهلت جميع الحاضرين بتنوعها.
كما أنارت الألعاب النارية سماء الرياض، حيث تم إطلاقها بشكل مبهر في حول أربعة أبراج ضخمة في العاصمة، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم. اضغط