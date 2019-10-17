إليسا عن مظاهرات لبنان: الشعب موجوع ومقهور

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا، عن تأييدها ودعمها للمظاهرات التي خرجت مساء اليوم بلبنان اعتراضًا على الأوضاع الاقتصادية.



وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "الشعب موجوع ومقهور وجوعان.. أقل شي ينزل عالطريق لأنو ما بقا يتحمل اللي عم يصير.. نحنا بأسوأ حالة اقتصادية واجتماعية من وقت الحرب وإذا الناس بدها تعمل ثورة هيدا أقل شي ممكن تعملو".



وكان الشعب اللبناني قد نزل إلى الشوارع اعتراضًا على بعض القرارات السياسية التي تم اتخاذها مؤخرًا وكان آخرها فرض ضرائب جديدة على كل مستخدم برنامج "واتس آب" غرامة 6 دولار شهريًا.

