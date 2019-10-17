نائب ترامب يعلن التوصل لاتفاق مع تركيا لوقف عدوانها على سوريا

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس مساء اليوم الخميس، أن الولايات وتركيا اتفقنا على وقف إطلاق النار في سوريا.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم في أنقرة عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.



وأوضح أن واشنطن وانقرة سيشتركان لحل الأمر فى شمال سوريا بشكل سلمي، مشيرا إلى اتفاق بين البلدين على أن يسري الاتفاق بدءا من اليوم وعودة المشردين إلى موطنهم.



كما تم الاتفاق وفقا لبنس على الحفاظ على حقوق الاشخاص والأقليات الدينية والعرقية، وقد تحدثت مع الرئيس دونالد ترامب وأنه ممتن لاستعداد أردوغان لوقف إطلاق النار والسماح بحل سلمي لهذا الصراع.



وأشار إلى أنه التقى أردوغان لمدة خمس ساعات اليوم من أجل هذا الاتفاق.

