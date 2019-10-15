الأهلي يكشف سبب غياب عمرو السولية عن لقاء الإعلاميين

فضَّل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدم الدفع بلاعب خط الوسط عمرو السولية خلال مواجهة فريق «الإعلاميين»، التي أقيمت أمس الإثنين، على ملعب «مختار التتش» داخل مقر النادي الأهلي في الجزيرة.



وقال مصدر في الأهلي إنّ الجهاز الفني قرر إراحة «السولية» العائد من الإصابة خشية تعرّضه لأي مكروه، لافتًا إلى أنّ اللاعب شارك في المران الجماعي فقط، أول أمس الأحد.



واكتفى الجهاز الفني بتنفيذ عمرو السولية برنامج إعداد بدني، أمس، تحت قيادة توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالفريق الأحمر، إذ خاض اللاعب جلسة في الجيم قبل أن يؤدي مرانًا منفردًا لمدة ساعة كاملة لتجهيزه بدنيًا.



وسبق أن أعلن الجهازين الفني والطبي جاهزية عمرو السولية بعد تعافيه من الإصابة، التي تعرّض لها خلال مباراة أسوان بجزع في الرباط الخارجي للكاحل.

