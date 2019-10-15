تدريب طلاب "طب الأسنان" بجامعة مصر في مستشفى جامعة جنوا بإيطاليا

تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد حسن العزازي رئيس الجامعة؛ يزور حاليا عدد من طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جامعة جنوا الإيطالية، للمشاركة في فعاليات اليوم الأول للكورس التدريبي بمستشفى سان مارتينو بكلية الطب بالجامعة الإيطالية.



وتأتي الزيارة بمشاركة الدكتور هاني أمين عميد كلية طب الأسنان بجامعة مصر، والدكتورة هاله المنوفي وكيل الكلية.



من جانبه، صرح الدكتور هانى أمين بأن هذا الكورس يتم تنظيمه للطلاب الحاصلين على زمالة تطبيقات الليزر بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.



وأضاف الدكتور أمين أن "الزيارة تأتي فى إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين جامعة جنوا وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لمنح الطلاب فرصة التدريب العملي بكلية الطب بجامعة جنوا".



في السياق، صرحت الدكتورة هالة المنوفي بأنه في هذا الإطار؛ تم التفاهم على إقامة كورس تدريبي بمركز تطبيقات الليزر في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لطلبة الماجستير في علوم الليزر بجامعة جنوا.



وأشارت إلى أن "التدريب العملي بمستشفى سان مارتينو بكلية الطب بجامعة جنوا يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويتبعها تدريب عملي لمدة يومين بأحد مصانع الليزر بمدينة Vicenza الإيطالية.