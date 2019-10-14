إعلامي عائد من قطر: قضية المهندس علي سالم ملفقة لتشويه صورة المصريين

قال الإعلامي محمد صفوت، العائد من العمل بقناة الجزيرة القطرية "بين سبورت"، إن المهندس المصري علي سالم كان يعمل بالجزيرة منذ التسعينات، وراتبه يعادل 80 ألف دولار.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن قطر لفقت له قضية تواصل مع قنوات أخرى منافسة وتسريب معلومات لها، مقابل الحصول على 5000 دولار، مضيفا أن هذا من الأمور المضحكات المبكيات، فكيف لرجل يتقاضى 80 ألف دولار يسرب معلومات مقابل 5000 دولار.

واستكمل أن المهندس علي سالم تم القبض عليه بعد تكريمه في حفل أقامته "بين سبورت" بيوم واحد، منوها إلى أن خبر القبض عليه انتشر بعدها بـ10 أيام.

وتابع أنه تأكد من تفاصيل واقعة المهندس علي سالم من أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، لافتا إلى أن المتورط في هذه القضية هو شخص لبناني كان يعمل مع علي سالم ولكن الأجهزة القطرية لفقتها للمهندس علي سالم لتشويه صورة المصريين.