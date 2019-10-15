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الثقافة

"حوار".. معرض للتشكيلية نهلة السعدنى بجوته اليوم

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:08 ص
جريدة الدستور
حسام الضمراني
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ينظم مشروع تحرير لاونج جوته معرض "حوار" للفنانة التشكيلية المستقلة نهلة السعدني، والذي يفتتح في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019 بمقر المشروع بشارع البستان.

ويأتي المعرض تحت عنوان "حوار"، حيث أن الفنانة نهلة ترى لوحات معرضها بأنها عبارة عن حوار مع الذات، والأنا العليا، عن الآلم والطبيعة، حوار تعكس من خلاله تجربتها الشخصية في مواجهة ضغوط الحياة.

وتتضمن اللوحات المعروضة مجموعة من اللوحات رسمتها الفنانة نهلة لنفسها، وترصد من خلالها مراحل تطور حالتها النفسية المختلفة، ومعركتها الملهمة في مكافحة الاكتئاب باستخدام الفن والتعبير.

وسوف يشاركها افتتاح المعرض كلًا من الأستاذة منى شاهين، مؤسسة ومديرة مشروع التحرير لاونج جوته، والأستاذة الدكتورة أمنية حامد صقر الأستاذ بقسم التصوير، والأستاذ الدكتور عبد العزيز الجندي أستاذ بقسم الجرافيك، والأستاذة الدكتورة رانيا فؤاد دكتورة بقسم التصوير والدكتور مراد درويش مدرس مساعد بقسم التصوير الجداري بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

ويأتي المعرض ضمن سلسلة ضخمة من الفعاليات والبرامج التي يقدمها مشروع تحرير لاونج جوته لدعم الفن المستقل من خلال أنشطة متنوعة تتضمن بناء قدرات الفنانيين المستقلين، واحتضان نتاجهم الفني بتوفير مساحات لعرض فنونهم على الجمهور، ومنها أيضا مهرجان "مساحة" في دورته الثانية والمتوقع انعقاده في ديسمبر المقبل.

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