"بوتفليقة والزنزانة رقم 5".. أول كتاب عن الحراك الشعبي الجزائري

صدر حديثًا عن دار الأمة الجزائرية كتاب "بوتفليقة والزنزانة رقم 5" للكاتب والصحفي الجزائري محمد علال، الذي يقدم قراءة للأحداث الّتي عاشتها الجزائر عام 2019، من منظور صحافي ومتابع على أرض الواقع.



تمكّنت السلطة على مدار 20 عامًا من هدم جدار الثقة بين الشعب والدولة، فبشاعة نظام بوتفليقة لم تكن في النّهب والسّرقة والفساد فقط، بل في تنكيلها بالشّخصية الجزائرية وتشويهها حتّى أصبح النّاس مرضى بالشّكّ والتّخوين، فبقدر ما عكس (الحَراك) مظاهر جميلة للسّلمية، بقدر ما عرّى جوانب أخرى بشعة يصعب تصديقها.. نميط اللّثام عن بعض من جوانبها في هذا الكتاب.



لا يزعم صاحب الكتاب تقديم الحقيقة المطلقة، وإنّما يحمل انطباعات أولية وإرهاصات ستة أشهر من الحَراك الشعبي، والمنعرجات والتّحديات الّتي واجهها، بين لحظات الفرح والانكسار.



الكتاب ليس دراسة تاريخية، فلن تجد فيه لا تحليلًا ولا تنظيرًا، إنّما تذكرة سفر مجانية لمحطات لا نعتقد أنّ من عاش عام 2019 من الجزائريين سينساها، يسرد الكتاب العديد من المواقف وأبرز ما حدث خلال الستة أشهر الأولى من (الحَراك الشّعبي الجزائري)، عبر 4 مشاهد قد تغيّر تاريخ الجزائر.