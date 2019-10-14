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الثقافة

دار روافد تتعاقد مع محمد جمال الدين لإصدار روايته "ضحكة القمر"

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:20 ص
الكاتب محمد جمال
الكاتب محمد جمال الدين
ايهاب مصطفى
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تعاقدت دار روافد مع الكاتب محمد جمال الدين على إصدار روايته "ضحكة القمر"، والتي ستصدر بالتزامن مع معرض الكتاب المقبل 2020.

يعد هذا التعاون هو الأول بين الكاتب محمد جمال الدين ودار روافد، حيث تعاون مع الكثير من دور النشر في مصر.

أما عن محمد جمال الدين، فهو أديب مصري من مواليد محافظة الفيوم، حاصل على ليسانس في الآداب والتربية، وهو عضو اتحاد كتاب مصر، وأمين عام مؤتمر الفيوم الأدبي خلال الأعوام 2010 و2015 و2018، ورئيس نادي الأدب المركزي خلال 2010 و2014 و2016، ومؤسس حركة أدباء الفيوم، ومدير تحرير سلسلة النشر الأقليمي (القاهرة الكبرى وشمال الصعيد).

فاز بالعديد من الجوائز في القصة والرواية، وعمل بالعديد من الصحف المحلية حتى صار مديرًا لتحرير أكثر من جريدة محلية.

صدر له، رائحة عجوز (مجموعة قصصية) 2002، والتي تم اختيارها ضمن المنهج الدراسي لكلية دار العلوم بالفيوم عام 2004 – 2005، والحياة فى أماكن الموتى (مجموعة قصصية) 2005، وقبل أن يرحل الملاك (رواية) 2008، وأجنحة تتوهم الصعود (رواية) 2010، وهي الرواية الفائزة كأحسن رواية في مسابقة دار التحرير للطبع والنشر- مسابقة جريدة المساء الإبداعية، ورواية أحلام تستعد للغروب عام 2012، وحدائق الذاكرة (رواية) 2014 والتي فازت كأحسن رواية بمسابقة اتحاد كتاب مصر 20152016، ورشحت "للبوكر" الجائزة العالمية للرواية العربية (القائمة الطويلة) ودارت حولها العديد من الدراسات النقدية والنقاشية الواسعة، وأخيرًا رواية الفردوس الأخير وصدرت عام 2016.

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