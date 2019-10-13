حماس: فوز قيس سعيد برئاسة تونس دعم كبير للقضية الفلسطينية

هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء اليوم الأحد، قيس سعيد بفوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية، معبرة عن ترحيبها بفوزه.

واعتبرت حماس في بيان صحفي، أن فوز سعيد يعد "دعمًا كبيرًا للقضية الفلسطينية والقضايا العادلة".

وهنأت الحركة الشعب التونسي بـ"هذه التجربة الديمقراطية الرائعة التي شكلت أملًا ونموذجًا لكل أبناء الأمة، ومثلت انتقالًا كبيرًا بتونس نحو مزيد من الاستقرار والازدهار".

وكان سعيد أطلق مواقف في حملته الانتخابية داعمة للفلسطينيين وقضيتهم ومناهضة لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل باعتباره "خيانة عظمى".