صور.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

نشرت صحيفة صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مجموعة صور لدوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" التي خطفت الأضواء بأناقتها وجاذبيتها وإطلالتها البسيطة الخالية من التفاصيل، في أحدث زياراتها شوهدت إلى متحف التاريخ الطبيعي في لندن بإطلالة ثمنها زهيد.



وارتدت "ميدلتون" توب باللون التوتي بأكمام طويلة ورقبة مرتفعة بعض الشيء من العلامة التجارية "ويرهاوس"، الذي بلغت قيمته 48 دولار أمريكي، ونسقته مع بنطلون باللون الكاكي من العلامة التجارية "جيجسو" ويبلغ ثمنه 159 دولار أمريكي.



وارتدت أقراط هوب صغيرة من العلامة التجارية "أسبري"، ولكن حقيبتها الأنيقة كانت باهظة الثمن فهى من العلامة التجارية "شانيل" ويبلغ سعرها 3666 دولار أمريكي باللون النبيذي من، وارتدت حذاء ذو كعب عالي بنفس اللون من العلامة التجارية "تود"، وبلغ سعره 431 دولار أمريكي.