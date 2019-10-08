كيف حقق المصريون معجزة النصر في حرب أكتوبر؟..اللواء الفنجري يجيب

قال اللواء محمد الفنجري، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن هناك بعض التحديات التي واجهت الجيش المصري في حرب 6 أكتوبر عام 1973، منها الساتر الترابي والموانع المائية وخط بارليف، ولكن هذه الأمور تبقى تحديات وليست معجزات.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الإعجاز الحقيقي في حرب أكتوبر بالنسبة للقوات المصرية، هو القدرة على تخطي كل هذه التحديات رغم عدم التكافؤ في الكفاءة القتالية بالنسبة للتسليح.

واستكمل أن العقيدة القتالية تؤكد أن هجوم أي مجموعات قتالية على ارتكازات محصنة، يجب أن تكون 3 أضعاف قوة هذه النقاط لكي تتمكن من تدميرها.

وواصل أن قوة الجيش المصري آنذاك، لم تعادل 1:1 بالنسبة للجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تمد إسرائيل بأحدث الأسلحة القتالية، ولكن الاتحاد السوفيتي كان يمد مصر بأسلحة دفاعية تقليدية للغاية، بعضها كان يستخدم في الحرب العالمية الثانية.

واستطرد أن سر تفوق الجيش المصري هو التدريب الشاق، والإصرار على استرداد الأرض، وخطة الخداع السياسي والاستراتيجي والعسكري.