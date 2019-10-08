معرض لأندر وأحدث السيارات في العالم بـ"موسم الرياض" (فيديو)

تستقبل المملكة العربية السعودية، في 15 أكتوبر الجاري ولمدة 70 يوما أيام "موسم الرياض" في 12 منطقة.



ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عبارة عن عروض حماسية من الأكشن لخفة اليد، والحياة البرية والمطاعم والمقاهي ومولات تجارية تحتوي على جميع الماركات العالمية، والكثير من الألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية، إضافة إلى عروض للفنون الأصيلة والتراثية للكثير من الثقافات من أقصى الشرق للغرب.

وينقسم موسم الرياض للعديد من الفعاليات أهمها "الرياض بوليفارد" الذي يعد واجهة لعشاق السهر والتسوق، والذي يحتوي على مسرحيات وحفلات غنائية عربية وغربية وسينما مفتوحة، وأكثر من 70 متجرا للتسوق من ماركات سعودية فاخرة، و10 ماركات عالمية ومطاعم ومقاهي وفود تركس وليالي طرب أصيل بنكهة سعودية وشعبية على مدار الساعة، بالإضافة إلى النافورة الراقصة.



ويضم موسم الرياض أيضا فعالية "واجهة الرياض"، و"معرض الرياض للسيارات"، و"رياض ونتر وندرلاند"، و"ملاعب الرياض"، و"الحي الدبلوماسي"، و"المربع"، و"الملز"، و"وادى نمار"، و"نبض الرياض"، و"رياض سفاري"، و"صحاري الرياض".