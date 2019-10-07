ماذا قال أحمد رزق عن حذف بعض مشاهده في "الممر"؟

قال الفنان أحمد رزق، إنه شاهد فيلم "الممر" للمرة الأولى في العرض الخاص، وشعر بسعادة كبيرة جدًا خلال العرض وبعده ولم يكن لدي إحساس بحذف أي مشاهد.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e، أنه في اليوم التالي بدأ يستعيد المشاهد التي قام بتصويرها ويسأل عن المشهد الذي قام بتصويره ولكنه لم يغضب لحذف هذه المشاهد، وهذا ما يمسى بالميزان الذهب للمخرج.



وتابع، أنه كان من الممكن أن تؤدي هذه المشاهد إلى أن تكون شخصية "إحسان"، ثقيلة الدم أو يستظرف في أوقات لا تدعوا للاستظراف، ولذلك مع شريف عرفة دائمًا ثقتي غير عادية لانه أستاذ كبير وعندما شاهدنا الفيلم لم نصدق أننا صورنا ذلك.

