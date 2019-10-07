محمد رشاد يطرح أغنية "دلع"

طرح الفنان محمد رشاد أحدث أغانيه "دلع" على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".



وعلق "رشاد" على الفيديو الذي نشره عبر حسابه بـ"إنستجرام": "تقدروا تشوفوا فيديو كليب (دلع) دلوقتي، يا رب يعجبكوا".



أغنية "دلع" من ألحان محمود أنور، كلمات الشاعر محمد مصطفى، توزيع محمد شفيق.



يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد أغنية "إحساسي"، من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل، وتخطت المليون مشاهدة.