عمرو أديب يكشف سر تشكيك الإخوان في انتصار أكتوبر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإخوان يعملون على هدم نصر أكتوبر والتشكيك في الانتصارات التي حققها المصريون في هذه الحرب، لأننا اليوم نحتفل بالذكرى 46 لحرب أكتوبر، وأي شخص يعرف حرب أكتوبر يجب أن يكون عمره 55 سنة.



وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"لهذا يحاولون إفساد عقل كل من هم أصغر من 55، ويقولون له اتنيل يا راجل هو انتوا عملتوا حاجة؟ ناقص يشككون في إسلامنا، لكننا بنقول لهم كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة، شوفوا موشى ديان وهو بيعيط وجولدا مائير وهي بتلطم".