خالد الجندي يطالب بعودة تدريس التربية القومية في المدارس

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المجتمع في حرب أكتوبر 1973، كان به فريق من السياسيين يتكلم، وفريق يُنفّذ وهم العسكريون، وفريق يرابط ويحشد وهم المواطنون".



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن الشعب المصري بكل أطيافه من مفكرين وأدباء وصحفيين وعلماء دين، كانوا يؤدون عملهم على أكمل وجه.



وأوضح، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشعب المصري كان لديه درجة وعي عالية، لافتًا إلى أن الجيل السابق كان يدرس الميثاق للرئيس جمال عبدالناصر، كذلك كان يدرس التربية القومية التي اختفى الوعي باختفائها.



وطالب "الجندي" بضرورة عودة تدريس التربية القومية في المدارس، قائلًا: التربية القومية هي التي تصنع المواطن وتعرفه معنى الدولة والجيش والشرطة ومعنى الوطن والمواطن، وهو كتاب مهم جدًا نتعرف به على مكونات الدولة وهويتها وثقافتها ومؤسساتها، لافتًا إلى أن الجيل الحالي على دراية بالتكنولوجيا والسوشيال ميديا أكثر من درايتهم بمؤسسات وهوية وطنهم.