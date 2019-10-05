فيديو.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى باسم يوسف

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للإعلامي الساخر باسم يوسف، بعد شن الأخير هجوم حاد عليه، واتهامه ببث اعترافات مفبركة لأجانب من بينهم أردنيين عن تواجدهم في ميدان التحرير للمشاركة في التظاهرات.



وقال "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أي هيصة وزيطة؟ اتكسف على دمك، أنت في الهيصة الكبيرة مكنتش موجود، كنت تحت السرير".



وأردف: "ده واحد حرامي باعترافه، بياخد مقالات بتاعة ناس بيحط عليها اسمه، لأنه مبيعرفش يكتب لازم ناس تكتب له، لكن احنا بننسى".

