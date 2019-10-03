في أول ظهور إعلامي لها.. ابنة إنجي علي تكشف تعرضها للتنمر

قالت الإعلامية إنجي علي، إنها من أكثر الأمهات التي تغضب لدخول المدارس، وذلك بسبب مراجعتها للمواد الدراسية، وكرهها للدراسة منذ طفولتها.



وأضافت خلال لقائها مع ابنتها تالا، للمرة الأولى، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنها تحب الصيف أكثر من الدراسة، لأنها تمارس مع ابنتها كل الأشياء التي تحبها وتنميها لديها، وذلك على عكس أيام الدراسة لأنها لا تفضل كثرة الدراسة والمواد.



وأكدت تالا، خلال الحلقة أنها لا تحب الدراسة هي الأخرى وذلك بسبب تعرضها لحالات تنمر عديدة من قبل زملائها في المدرسة العام الماضي بسبب زيادة وزنها في بعض الأوقات، واتهام البعض لها بأنها غريبة ومطالبتهم لها بعدم التكلم.



وقالت إنجي علي، إنه خلال السنوات الأخيرة زادت حالات التنمر بشكل كبير بين الأطفال، وأرجعت منى الشاذلي ذلك بسبب زيادة التكنولوجيا وانتشار الجروبات بين الأطفال، مطالبة أولياء الامور بأخذ "صورة" من أي حالات تنمر ومواجهة ادارة المدرسة بها حتى تتخذ موقفًا ضد ذلك.

