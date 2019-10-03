تراجع أرباح "أكرو مصر" إلى 72.25 مليون جنيه

أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، خلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع أرباحها بنسبة 42%.



وأضافت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الخميس، أنها حققت صافي ربح خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019 بلغ 72.25 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 124.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وتراجعت الإيرادات هامشيًا خلال النصف الأول من 2019 لتصل إلى 615.4 مليون جنيه، مقارنة بنحو 631.13 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2018.



وعلى أساس ربعي، حققت الشركة أرباحًا بلغت 23.2 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 61.6 مليون جنيه بالربع المقارن من العام الماضي.