قميص ذكي يتابع مرضى الانسداد الرئوي خارج المستشفيات

توصل باحثون من المركز الطبي في جامعة "رادبود" الهولندية إلى طريقة مبتكرة لمراقبة الأشخاص المصابين بأمراض الرئة القاتلة عن طريق قميص ذكي جديد.



ويستشعر القميص الذكي الذي أطلق عليه اسم "هيكسوسكين"، كيف يتمدد النسيج عندما يتوسع صدر مرتديه ويتقلص، ويستخدم هذه القياسات لقياس حجم الهواء المستنشق، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويمكن أن يساعد القميص المربوط بتطبيق على الهاتف المتحرك في مراقبة الأشخاص المصابين بأمراض الرئة لتجنيبهم رحلات لا حصر لها إلى المستشفى.



وقالت دنيس مانيه، رئيسة الفريق البحثي: "القميص مهم لأنه يراقب المرضى أثناء أنشطة حياتهم اليومية لقياس وظائف الرئة لديهم بدقة، وهو مريح ويمكن ارتداؤه تحت الملابس العادية".



ويمكن استخدام القميص لمراقبة مرضى الانسداد الرئوي المزمن (COPD) الذي يصيب نحو 64 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، لمعرفة العلامات المبكرة التي يمكن أن تزيد حالتهم سوءا.



ومرض الانسداد الرئوي المزمن غير قابل للشفاء ويصيب 900 ألف شخص في المملكة المتحدة، ويقتل ما يقدر بنحو 30 ألف شخص كل عام.