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يلا كورة مباشر مباراة real madrid vs club brugge اليوم 1-10-2109

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:57 م
ريال مدريد وكلوب
ريال مدريد وكلوب بروج
الدستور
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يستضيف فريق ريال مدريد نظيره كلوب بروج البلجيكي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا على ملعب السانتياجو برنابيو الليلة الثلاثاء.

وحقق فريق ريال مدريد أمام مستضيفه أتلتيكو مدريد سلبيًا فى قمة الجولة السابعة، التي جمعت بينهما على ملعب "واندا متروبوليتانو"، حيث تمكن ريال مدريد فى خطف الصدارة مؤقتًا برصيد 15 نقطة من 7 مباريات بينما ظل أتليتيكو في المركز الثالث متأخرا بفارق نقطة واحدة، ويسعي الميرينجي إلى تصحيح مساره فى دوري أبطال أوروبا، بعد أن تعرض الفريق لهزيمة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي فى الجولة الاولي لتذيل المجموعة بدون نقاط، بعد تعادل فريق كلوب بروج البلجيكي مع جلطة سراي التركي بدون أهداف.

التشكيل المتوقع

ريال مدريد

حراسة المرمى: ثيبوت كورتوا

خط الدفاع: سيرخيو راموس - رافائيل فاران - ناتشو - داني كارباخال

خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

خط الهجوم: إدين هازارد - فينيسيوس جونيور (لوكا يوفيتش) - كريم بنزيمة

نتيجة بحث الصور عن ريال مدريد وكلوب بروج

موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في تمام الساعة 6:55 مساء بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت مدينتي الصومال وبيروت، وفي تمام الساعة 5:55 بتوقيت مدينة الرباط والجزائر والعاصمة تونس، الساعة 7:55 مساء بتوقيت مكة المكرمة والكويت والبحرين والعراق والقدس، الساعة 9:55 بتوقيت دبي ومسقط، الساعة 8:55 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش gmt، الساعة 7:55 بتوقيت الدوحة ولبنان وجزر القمر، في بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS HD 1 والتي خصتت المعلق المصري علي محمد علي للتعليق على المباراة، المتاحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

ريال مدريد يبحث عن انتفاضة أوروبية

يسعى ريال مدريد إلى تحقيق فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها النادي الملكي في لقاء الجولة الأولى أمام باريس جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي استضافه ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

الفرنسي زين الدين زيدان يتطلع لتحقيق انتفاضة وتحقيق أول انتصار في المشاركة الثانية له بدوري أبطال أوروبا في ولايته الثانية للنادي الملكي للدخول في المنافسة على بطاقة التأهل لدور الـ16 ومواصلة المشوار نحو إعتلاء قمة اندية أوروبا وتكرار الإنجاز التي حققها النادي الملكي من قبل بعدما توج بالبطولة 3 مرات متتالية.

ريال مدريد قادم من تعادل سلبي أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد بالدوري الإسباني، حيث نجح الميرنجي في حصد الأول برصيد 15 نقطة جمعهم من الانتصار في 4 مباريات والتعادل في 3 لقاءات ولم يتذوق الفريق الملكي مرارة الهزيمة في الدوري الإسباني حتى الآن.


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