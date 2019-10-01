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الصحة

التمارين الرياضية تسبب الإجهاد للمخ

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:58 ص
جريدة الدستور
وكالات
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من المتوقع أن يصاب الجسم بالتعب بعد التدريبات الرياضية المفرطة، ولكن هل مثل هذه التدريبات تجعل الذهن متعبا أيضا؟ أجابت دراسة جديدة عن هذا السؤال بالإيجاب.
وذكر موقع "ساينس ديلي"، المعني بشئون العلم، أنه عندما فرض الباحثون تدريبا مفرطا على الرياضيين الذين يشاركون في السباقات الثلاثية، وجدوا شكلا من أشكال التعب الذهني.
واشتمل هذا التعب على تراجع النشاط في جزء المخ المسئول عن اتخاذ القرارات، وتصرف الرياضيون أيضا بشكل مندفع حيث اختاروا المكافآت الفورية بدلا من تلك التي تأخذ وقتا أطول لإنجازها.
هذه الدراسة نشرت في "دورية "كارنت بيولوجي".
ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة ماتياس بيسيليونيه، بمستشفى "بيتي سالبترير" في باريس: "المنطقة الجبهية التي تأثرت جراء الإفراط في التدريبات الرياضية كانت هي نفسها المنطقة التي أظهرت ضعفا أمام العمل المعرفي المفرط في دراساتنا السابقة.. وبالتالي بدت هذه المنطقة بالمخ نقطة ضعيفة من شبكة المخ المسئولة عن التحكم المعرفي".
وبشكل عام تشير الدراسات إلى وجود صلة بين الجهد الذهني والبدني، وكلاهما يتطلب تحكما معرفيا.. وتشير الدراسات إلى أن السبب في ذلك هو أن هذا التحكم ضروري في التدريب الرياضي المفرط للحفاظ على الجهد البدني والوصول إلى هدف بعيد يتطلب تحكما معرفيا.

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