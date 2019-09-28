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كارول سماحة: السوشيال ميديا شر لابد منه

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:13 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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علقت الفنانة كارول سماحة، على انتقاد المتابعين لها، في أحدث ظهور وأن ملامح الكبر والتجاعيد ظهرت عليها، قائلة:"أنها لا تتجاوب مع الانتقادات والآراء على السوشيال ميديا".

وأضافت كارول، خلال تصريحات في أحد البرامج التلفزيونية:" اللي مش قادر يتحمل تعليقات العالم يقفل حساباته، وتوجه رسالة إلى الفنانين الذين يزعلوا ويردون على التعليقات:" المفروض محدش يتعصب السوشيال ميديا شر لابد منه.

وأوضحت كارول، أنه في واقع الأمر أن الإضاءة منعكسة على الصورة، واللي يعرفني يعرف وجهي على طبيعته.
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