كارول سماحة: السوشيال ميديا شر لابد منه
السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:13 م
هدير شعراويطباعة
علقت الفنانة كارول سماحة، على انتقاد المتابعين لها، في أحدث ظهور وأن ملامح الكبر والتجاعيد ظهرت عليها، قائلة:"أنها لا تتجاوب مع الانتقادات والآراء على السوشيال ميديا".
وأضافت كارول، خلال تصريحات في أحد البرامج التلفزيونية:" اللي مش قادر يتحمل تعليقات العالم يقفل حساباته، وتوجه رسالة إلى الفنانين الذين يزعلوا ويردون على التعليقات:" المفروض محدش يتعصب السوشيال ميديا شر لابد منه.
وأوضحت كارول، أنه في واقع الأمر أن الإضاءة منعكسة على الصورة، واللي يعرفني يعرف وجهي على طبيعته.
وأضافت كارول، خلال تصريحات في أحد البرامج التلفزيونية:" اللي مش قادر يتحمل تعليقات العالم يقفل حساباته، وتوجه رسالة إلى الفنانين الذين يزعلوا ويردون على التعليقات:" المفروض محدش يتعصب السوشيال ميديا شر لابد منه.
وأوضحت كارول، أنه في واقع الأمر أن الإضاءة منعكسة على الصورة، واللي يعرفني يعرف وجهي على طبيعته.