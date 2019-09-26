واشنطن تفرض عقوبات على الزعيم الكوبي راؤول كاسترو

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على الزعيم الكوبي راؤول كاسترو، فى الوقت الذى تشدد فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب الضغوط على هافانا.



وتعني العقوبات، التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، عدم السماح لكاسترو بدخول الأراضي الأمريكية، وتسري هذه الإجراءات أيضا على أفراد أسرة كاسترو.



وربط بومبيو أيضا العقوبات الجديدة بدعم كوبا لفنزويلا.



وتعد هذه الخطوة، التي تثور مزاعم حول ارتباطها بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في كوبا، الأحدث من نوعها فى انتكاسة للدفء الذى دب في أوصال العلاقات الأمريكية الكوبية، الذي بدأ فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما.