الخميس 26 سبتمبر 2019 الموافق 27 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

"القضية ميتة".. تسريب صوتي لبهجت صابر يكشف يأس الإخوان

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:08 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
طباعة
عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تسريبًا صوتيًا للإخواني الهارب بهجت صابر، يكشف من خلاله يأس جماعة الإخوان الإرهابية واعتبار القضية ميتة.

وجاء في الفيديو عبر برنامج "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية "on e"، قول بهجت: "أنت شايفهم يا محمد شغالين"، ليرد عليه الطرف الأخر: "يبقى خلاص خلصت".

وقال بهجت صابر: "الإخوان أنا بتكلم عن الإخوان أنت عارفهم بقى الإخوان، إيه التعليمات بتاعتهم خلاص خلصت"، ليرد عليه الطرف الأخر: "كل سنة وأنت طيب بقى".

وأضاف بهجت: "الناس دي المفروض تقاتل لآخر لحظة"، ليأتي الرد من الأخر: "تقاتل إيه وتتنيل إيه ما خلصت القضية انتهت".

واستنكر بهجت صابر كلام الإخوان الأخر بقوله: "مين قال كده يا محمد بس، إيه يا محمد دا أنت لو مخبر في أمن الدولة مش هتقول الكلام ده مين قال إن القضية انتهت، ده كلام بس يا حبيبي ظروف".

ووجه ليه سؤال قال فيه: "مين اتصل بيك مؤخرًا يا محمد، فيرد: "سعيد كلمني والبغدادي والشيخ عبدالحليم"، فتساءل بهجت عن آخر مرة كلمته فيها منى بغداد ليؤكد له أنه نفس يوم التسجيل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشيخ أحمد حسن الباقورى والدعوة إلى التقارب

"حلف الشيطان".. النوم مع الأعداء

"مفيهاش راجل".. شهادة الإخواني بهجت صابر بحق الجماعة الإرهابية (فيديو)

أحمد حسن الباقورى.. رجل التقريب مع الشيعة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

المحادثات السرية بين أيمن نور وأعوانه لإدارة "ثورة الفبركة"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"عاوزين جرعة إحباط للناس".. تسريب جديد لمدير مكتب أيمن نور والهارب عبدالله الشريف

منذ حوالي 9 ساعات

المؤامرة تكتمل.. صهر أردوغان يفضح مخطط محمد على والإخوان

منذ حوالي 13 ساعة

خلافات زوجية تدفع «أسماء» للانتحار شنقًا بالإيشارب

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

إحالة مرتكبة "أبشع جريمة" بالسويس للجنايات

إخواني هارب لشباب الجماعة:"ابتعدوا عن الكنائس.. نجهز عملًا كبيرًا سيهز البلد" (تسريب صوتي)

ضبط أكبر مخزن للأسلحة المضادة للطائرات بقنا

المؤامرة تكتمل.. صهر أردوغان يفضح مخطط محمد على والإخوان

أيام زمان

"بيخاف من الدم".. محمود المليجي يكشف مفاجأة عن شخصية فريد شوقي

تمثال أرعب مديحة يسري وحرمها من النوم وأكل طعامها

ماذا فعلت أمينة رزق ليضربها والدها بـ "الكرباج"؟ (فيديو)

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

الصحة

ارتفاع عدد إصابات الكوليرا في السودان إلى 183 مريضًا

"الصحة العالمية" تحذر من تفشي شلل الأطفال في الفلبين

دراسة: تناول مكسرات يوميًا قد يؤدى إلى انخفاض الوزن

البصل والثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

الرئيس نيوز

برعاية مصرية.. توقيع بيان مشترك فى القاهرة لتحقيق السلام فى السودان

السيسى لشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي: هناك دول تسخر قنواتها لبث الأكاذيب

شيخ الأزهر يعود إلى القاهرة بعد رحلة علاج في فرنسا

مصطفى بكري إلى صلاح: أنت فخرنا وعزنا وأكبر من كل الحاقدين

منوعات

روما تغلق ماكدونالدز استنادًا إلى مخاوف أثرية

الصين تعزز التطعيم ضد سرطان عنق الرحم

هارى وميجان وابنهما آرتشى يلتقون بكبير أساقفة فى جنوب إفريقيا

اختبار حقيبة النوم مطلوب قبل الشراء لتجنب المفاجآت غير السارة

كشكول

"الهجان" يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس التربية الخاصة بمدينة قنا

محافظ دمياط يوجه بمتابعة سير العملية التعليمية وإزالة المعوقات

وكيل "تعليم الجيزة" يناقش تحويل مدرسة إمبابة الثانوية إلى عسكرية

جامعة القناة توصى بالموافقة على إنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية

إسلام سياسي

باحث: الإخوان يلجأون للبلطجية للمشاركتهم التظاهرات

أمريكا تعلن الحرب على إيران بدعمها للأحواز

بعد تجارتهم بالإسلام... إخوان أمريكا يتاجرون بالمسيح لكسب ود الأمريكان

باحث أمريكي يكشف سبب دعم بلاده لـ "قسد" في سوريا


زيت وسكر

فوائد البصل والثوم لصحة الجسم

تطورات جديدة بقضية المصري المتوفى في إيطاليا

“التموين” تعلن طرح أسماك البلطى بـ21 جنيهًا للكيلو

“الصحة” تطرح 16 تطعيماً لوقاية الأطفال من 10 أمراض معدية

مقالات الرأي
صفوت البياضي
التربية من أجل السلام مع تعدد الأديان
جلال حمام
استفيدوا من دروس التاريخ
مؤمن المحمدي
مسعد وسامى
د.مينا بديع عبدالملك
نماذج رائعة من آباء الكنيسة المعاصرين
المزيد

الثقافة

عروض البيت الفني للمسرح خلال 4 أيام بدءا من الغد

"شاي باللبن في الزمالك" على طاولة نادي كتاب المركز الثقافي غدًا

هنا اختلى وفَكَر.. "الدستور" في محراب جلال أمين (صور)

محمد رطيل ضيف صالون إبداعات النور.. غداَ

صفحتنا ع الفيس بوك