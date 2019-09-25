"القضية ميتة".. تسريب صوتي لبهجت صابر يكشف يأس الإخوان

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تسريبًا صوتيًا للإخواني الهارب بهجت صابر، يكشف من خلاله يأس جماعة الإخوان الإرهابية واعتبار القضية ميتة.



وجاء في الفيديو عبر برنامج "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية "on e"، قول بهجت: "أنت شايفهم يا محمد شغالين"، ليرد عليه الطرف الأخر: "يبقى خلاص خلصت".



وقال بهجت صابر: "الإخوان أنا بتكلم عن الإخوان أنت عارفهم بقى الإخوان، إيه التعليمات بتاعتهم خلاص خلصت"، ليرد عليه الطرف الأخر: "كل سنة وأنت طيب بقى".



وأضاف بهجت: "الناس دي المفروض تقاتل لآخر لحظة"، ليأتي الرد من الأخر: "تقاتل إيه وتتنيل إيه ما خلصت القضية انتهت".



واستنكر بهجت صابر كلام الإخوان الأخر بقوله: "مين قال كده يا محمد بس، إيه يا محمد دا أنت لو مخبر في أمن الدولة مش هتقول الكلام ده مين قال إن القضية انتهت، ده كلام بس يا حبيبي ظروف".



ووجه ليه سؤال قال فيه: "مين اتصل بيك مؤخرًا يا محمد، فيرد: "سعيد كلمني والبغدادي والشيخ عبدالحليم"، فتساءل بهجت عن آخر مرة كلمته فيها منى بغداد ليؤكد له أنه نفس يوم التسجيل.